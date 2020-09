​Ministério Público acusa três inspetores do SEF pela morte de ucraniano no aeroporto

O Ministério Público aponta três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) como sendo os responsáveis pela morte de um cidadão ucraniano no aeroporto de Lisboa.



A notícia é avançada na edição deste sábado do jornal “Público” e “Diário de Notícias”. De acordo com estes dos jornais, a acusação do Ministério Público deverá ser conhecida em até ao final do mês de setembro.

Segundo as mesmas fontes, a investigação terá concluído que três inspetores do SEF - Bruno Sousa, Duarte Laja e Luís Silva, com idades entre os 42 e os 47 anos – foram os responsáveis por várias agressões a Ihor Homenyuk a quem foi proibida a entrada em Portugal por não ter visto de trabalho.

A investigação conclui ainda que Homeniuk esteve quase 10 horas com vários hematomas, fraturas nas costelas e no tórax que o impediam de respirar e que acabaram por conduzir à sua morte.

O caso aconteceu em março de 2020, no Centro de Instalação Temporária do Aeroporto Humberto Delgado. Os inspetores do SEF estão, desde o final de março, em prisão domiciliária, indiciados por homicídio qualificado.