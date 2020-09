Madeira com três novos casos regista 54 situações ativas

Veja também:

A autoridade regional de saúde reportou este sábado na Madeira três novos casos positivos de Covid-19, sendo dois importados e um de transmissão local, totalizando 54 situações ativas e quatro doentes recuperados neste arquipélago.

“Hoje há três novos casos positivos a reportar, pelo que a Região Autónoma da Madeira passa a contabilizar 211 casos confirmados de Covid-19 no território regional”, diz o Instituto da Administração de Saúde da Madeira (IASAÚDE) no boletim epidemiológico diário.

Na mesma informação, o instituto refere que estes novos casos são um importado do Reino Unido, outro de França e ainda um de transmissão local.

Além destas situações, a autoridade regional indica que existem mais dois casos que estão a ser estudados, decorrendo as respetivas investigações epidemiológicas.

O IASAÚDE salienta que há mais “quatro casos recuperados a reportar”, totalizando 157 pessoas que deixaram de estar infetadas com o novo coronavírus.

“São agora 54 os casos ativos, dos quais 44 são importados, identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e 10 de transmissão local”, menciona o IASAÚDE no boletim.

Sobre os casos ativos, o instituto destaca que estão a cumprir quarentena, estando 28 pessoas em isolamento numa unidade hoteleira, 25 em alojamento próprio e “um doente internado na Unidade Polivalente dedicada à Covid-19 no Hospital Dr. Nélio Mendonça”, no Funchal.

“À data, 16.068 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, com recurso à aplicação MadeiraSafe, sendo que 7.426 destas estão em vigilância ativa”, adianta o IASAÚDE.

A autoridade regional de saúde recorda que até sábado “foram contabilizadas na Madeira 1.671 notificações de casos suspeitos de Covid-19, dos quais 1.460 não se confirmaram”.