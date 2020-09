Trump avança com nomeação de Amy Coney Barrett para o Supremo, diz CNN

Dada a maioria do Partido Republicano no Senado, após a nomeação a candidata escolhida deverá ter caminho aberto até à confirmação, que se deverá realizar antes das eleições presidenciais de 3 de novembro.

O anúncio formal vai ser feito no sábado de manhã, hora americana, mas segundo as fontes do seu partido, Trump já terá decidido escolher a candidata Barrett em vez da juíza Barbara Lagoa.

A confirmar-se a notícia da CNN Coney Barrett substituirá no Tribunal a juíza progressista Ruth Bader Ginsburg, que morreu na passada sexta-feira aos 87 anos de idade, vítima de cancro.

Ginsburg era a porta-estandarte da ala liberal do tribunal e, caso seja mesmo substituída por uma juíza conservadora o tribunal passará a ficar com uma sólida maioria conservadora de seis para três liberais.

O Supremo Tribunal dos Estados Unidos é um órgão extremamente importante do ponto de vista político, uma vez que em várias ocasiões acaba por funcionar como um corpo legislativo. Foi por decisões do Supremo que o aborto foi legalizado a pedido em todo o país, na década de 70 e, mais recentemente, outra decisão obrigou à legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo a nível federal.

As nomeações para o tribunal são sempre assuntos polémicos e políticos, especialmente porque são vitalícias. Enquanto Barack Obama fez duas nomeações em oito anos na Presidência, Donald Trump já fez duas, e poderá agora fazer a terceira, em apenas quatro, o que seria uma enorme vitória para os republicanos.

[Notícia atualizada às 22h17 de 26 de setembro]