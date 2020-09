Manifestantes contra restrições confrontam-se com a polícia em Londres

Veja também:

Milhares de pessoas manifestaram-se esta sábado em Londres contra as restrições impostas no âmbito da pandemia de Covid-19, entrando em confronto com a polícia, depois de esta tentar dispersá-las ao verificar o incumprimento do distanciamento social.

Pelo menos três manifestantes e um agente foram socorridos pelas equipes médicas, segundo os media locais, no final de uma concentração que foi convocada para o centro de Trafalgar Square, em Londres.

Durante o protesto, viam-se cartazes que diziam “Liberdade, ao invés do medo", "Onde está a pandemia?", “Os media são o vírus”, "Covid-1984" Não consentimos”.

A maioria dos participantes no protesto contra o “novo normal” não usava máscaras, o que não é obrigatório no Reino Unido nas zonas exteriores a bares e lojas.