Itália perto dos 1.900 novos casos e com 17 mortos nas últimas 24 horas

Há ainda 45.600 pessoas em isolamento nas suas casas, mais 863 do que no dia anterior.

A ligeira diminuição do número de novas infeções, face aos 1.912 casos na sexta-feira, está ligada à diminuição da quantidade de testes realizados, com menos três mil que no dia anterior.

A Sicília irá juntar-se à Campânia, no sul de Itália, que a partir de sexta-feira irá obrigar a usar máscaras ao ar livre.

Esta obrigatoriedade aplica-se também nas ruas do centro histórico de Génova, no noroeste, até dia 4 de outubro.

No resto do país, as máscaras são obrigatórias em espaços fechados durante o dia e ao ar livre entre as 18 e as 06 horas, em zonas com muito movimento.

O líder do Partido Democrata, Nicola Zingaretti, alertou este sábado que caso “não se respeitem as regras, haverá novo confinamento”.

“Teremos sucesso se continuarmos a cumprir as regras anti-Covid. Não devemos pensar que baixar a guarda irá favorecer o fim da pandemia”, acrescentou o presidente da região de Lazio.

A pandemia de Covid-19 já provocou pelo menos 993.438 mortos e cerca de 32,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Na Europa, o maior número de vítimas mortais regista-se no Reino Unido (41.971 mortos, mais de 429 mil casos), seguindo-se Itália (35.818 mortos, mais de 308 mil casos), França (31.661 mortos, mais de 513 mil casos) e Espanha (31.232 mortos, mais de 716 mil casos).