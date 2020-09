Avião militar despenha-se na Ucrânia e faz pelo menos 22 mortos

Um avião militar com 28 pessoas a bordo despenhou-se esta sexta-feira na Ucrânia, matando pelo menos 22.

A informação já foi confirmada pelos serviços de emergência da Ucrânia, que dão conta ainda de dois feridos em estado crítico.

As autoridades já se encontram no local para tentar procurar sobreviventes e já foi dada ordem para uma investigação às causas do acidente. Segundo dados iniciais, um dos pilotos terá relatado falhas no motor esquerdo do aparelho, mas segundo o Governador da região de Kharkiv a falha de um motor num avião bimotor não deveria ser um problema grave para um piloto experiente.

Segundo o Ministério da Informação os passageiros do avião eram cadetes da Força Aérea.

A imprensa internacional indica que se trata de um Antonov AN-26 e que estaria a tentar aterrar no final de um voo de treino. O acidente deu-se a cerca de dois quilómetros da base aérea para onde se dirigia.