Vasco Seabra. “Tombámos hoje, mas vamos levantar-nos”

O treinador do Boavista estava insatisfeito após a goleada sofrida diante do FC Porto, mas confiante que a equipa vai melhorar.

“Quando tombamos, levantamo-nos. Este clube sabe o que é isso. Tombámos hoje, mas vamos levantar-nos", referiu à Sporttv.

Vasco Seabra lembra que os axadrezados fizeram “uma primeira parte equilibrada”. “Conseguimos suster a maioria das coisas que o FC Porto fez. Tentámos chegar à baliza e, com melhor definição, teríamos chegado ao último terço de forma mais clara”.

“Na segunda parte começámos mal. Tivemos um erro que nos penaliza com um golo do Porto e coloca-nos numa situação de instabilidade e segurança, até. Estamos frustrados, muito frustrados. Temos o peso da dor da derrota. Muito mais do que os números, é a derrota. Foram três pontos que não queríamos perder”.

O técnico axadrezado acrescenta: “Acreditamos no processo e no percurso que vamos fazer. Temos a certeza que, daqui a três meses, vamos olhar para trás e ver que este tombo nos vai valer todas as vitórias que vamos ter à frente. Vamos com esta revolta para o próximo jogo".

O Boavista sofreu oito golos nas duas primeiras jornadas da Liga, mas Vasco Seabra promete melhorias. "As nossas equipas habitualmente têm uma organização forte e coesa e aqui não vai fugir à regra. Vamos ser uma equipa competitiva e capaz de lutar pelos três pontos onde for”.