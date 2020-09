Treinador do Rio Ave adverte que “será um erro pensar já no jogo" com o Milan

O treinador do Rio Ave avisa que será "um erro" pensar no jogo frente ao AC Milan, antes da partida de domingo, com o Vitória de Guimarães, da segunda jornada da I Liga.

Mário Silva partilhou essa ideia na antevisão ao duelo com os vimaranenses, em Vila do Conde, considerando que tem um plantel experiente para perceber que "é preciso olhar para o momento" e não pensar no ‘play-off' da Liga Europa, frente aos italianos.

"Será um erro pensar já no jogo seguinte, frente ao AC Milan, em vez de nos focarmos neste, com o Vitória de Guimarães. Se cairmos nessa tentação, podemos ter problemas em ambos. Já fui jogador e sei que é difícil separar essas coisas, mas temos de o fazer, porque, para nós, o campeonato é muito importante", disse.

O técnico dos vila-condenses antecipa "um jogo difícil" frente aos minhotos, esperando um adversário empenhado em mudar imagem deixada na jornada inaugural do campeonato, após a derrota com o Belenenses SAD, e contando que os seus pupilos arranquem o primeiro triunfo na Liga.

"Apesar de não termos vencido o nosso primeiro jogo, em Tondela [empate 1-1], percebi que o foco dos jogadores estava nessa partida e acredito que desta vez não vai ser diferente. É importante vivermos o momento", acrescentou o treinador.

Mário Silva reconheceu que vitória da quinta-feira, frente aos turcos do Besiktas, na terceira pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga Europa "deu alento", mas vincou que é uma "partida que já faz parte do passado".

No presente, está a incógnita sobre qual a equipa que o Rio Ave vai apresentar frente ao Vitória de Guimarães, com o treinador a reconhecer o desgaste que o grupo tem vindo a ser sujeito nas últimas semanas.

"Neste momento, não sei que equipa vou colocar em campo. Face ao desgaste que os jogadores sofreram com os 120 minutos do jogo com o Besiktas e a viagem, temos que perceber o estado físico deles, já que o emocional, felizmente, é muito positivo, para percebermos que ‘onze’ vamos escolher", observou Mário Silva.

Ainda assim, o técnico garantiu que, globalmente, os atletas "estão em condições para fazer mais um jogo e preparados para ser opção".

"Dedicámos muito do nosso treino na pré-época à intensidade, porque prevíamos um calendário apertado na fase inicial. Queríamos ultrapassar esta primeira fase da época com eficácia no plano físico", garantiu.

Ainda assim, de fora deste embate com os vimaranenses ficam os lesionados Junio Rocha, Ronan e Gelson Dala.

O Rio Ave, sétimo classificado, com um ponto, recebe no domingo o Vitória de Guimarães, 13.º, ainda sem pontuar, numa partida agendada para as 21h00, que terá arbitragem de Tiago Martins, da Associação de Futebol de Lisboa.