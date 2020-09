Ricardo Soares reconhece justiça na derrota. "O Benfica foi claramente melhor"

Ricardo Soares, treinador do Moreirense, reconhece que o Benfica "foi claramente melhor" e mereceu a vitória no jogo no Estádio da Luz, que terminou 2-0. À "BTV", o técnico dos cónegos destaca a entrada forte do Benfica.

"Defrontámos um Benfica muito forte, entrou com muita velocidade e com um conjunto de jogadores que são o maior investimento da história do clube. Isso traduz-se em muita qualidade. O Benfica foi claramente melhor e o resultado não deixa dúvidas", disse.

O técnico admite que o Benfica fez vários remates, uma situação que para a qual a sua equipa já estava preparada.

"Sabíamos que o Benfica ia ter mais oportunidades, foi o que aconteceu. Permitimos muitos remates, mas em zonas que entendíamos que não seriam muito graves", disse.

Ricardo Soares voltou a sublinhar que precisa de reforços, até porque teve apenas cinco suplentes no banco, tal como na primeira jornada: "Temos noção da realidade e precisamos de reajustes. Agora já pensamos no próximo jogo".