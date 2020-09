Pepa quer Paços de Ferreira com identidade para tentar ganhar ao Sporting

O treinador Pepa lamentou as ausências no Sporting, "uma equipa com dinâmica forte", e pediu para domingo um Paços de Ferreira com identidade, capaz de juntar exibição e resultado, na segunda jornada da I Liga de futebol.

Pepa, que falava em conferência de imprensa, defendeu que as ausências forçadas nos ‘leões’ não são "uma oportunidade para o Paços", que deverá focar-se no que deve fazer.

“Só tenho a lamentar [as ausências]. Vamos procurar fazer um grande jogo, preparados para um Sporting forte, com uma dinâmica muito forte a partir da entrada do Rúben Amorim. É mais um jogo para desfrutar e sermos iguais a nós próprios, ao que temos sido, uma equipa que sabe e gosta de ter bola, agressiva no bom sentido. É mais um jogo que queremos ganhar", disse.

O técnico pacense quer ver repetidas no domingo as coisas boas do jogo de Portimão, nomeadamente "uma equipa agressiva e concentrada, capaz de se agarrar ao jogo com tudo, e com margem para crescer", insistindo na ideia de que "o Paços fica mais próximo de vencer se conseguir juntar dinâmica e qualidade de jogo".

"Nos dois jogos com Sporting, em casa e fora, merecíamos outro tipo de resultado, mas isso vale o que vale. Amanhã [domingo] queremos os pontos e, acima de tudo, fazer um bom jogo, como aconteceu na época passada. Temos essa identidade a manter e com essa dinâmica ficaremos mais perto de vencer", sublinhou.