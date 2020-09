Gil Vicente a sair de dias “completamente atípicos” devido a surto de Covid-19

Veja também:

O treinador Rui Almeida lembra dias "completamente atípicos" devido às infeções por Covid-19 que assolaram o Gil Vicente e que limitaram a preparação da receção ao Portimonense, para a segunda jornada da I Liga.

Entre 11 e 13 de setembro, o Gil Vicente registou 18 casos positivos de Covid-19. Existem ainda quatro pessoas dadas como infetadas - um jogador, que faz este sábado novo teste, e três alheias ao futebol profissional gilista.

Na quarta-feira, o clube confirmou a cura da infeção de 14 pessoas, depois das recuperações do treinador principal, Rui Almeida, e do treinador de guarda-redes, Miguel Matos.

Na sequência dos casos detetados, a equipa de Barcelos recebeu ordens das autoridades de saúde para cumprir quarentena obrigatória.

Os jogadores ficaram a treinar individualmente, a partir de casa, e só na quinta-feira regressaram aos treinos no relvado, sendo que só hoje o grupo treinou todo (com exceção do referido jogador), reintegrando os recuperados.

Além das dificuldades para treinar, o último jogo de preparação que o Gil Vicente realizou foi a 9 de setembro, pelo que fisicamente a equipa poderá apresentar limitações.

O treinador garantiu que a equipa "está bem animicamente”, apesar dos dias “completamente atípicos".

"Estivemos em casa em treinos individualizados e só na quinta-feira regressámos aos treinos coletivos", sendo que só hoje o técnico conseguiu reunir todo o grupo.

Rui Almeida disse que, mais do que com o adversário, está preocupado e focado na própria equipa e com o que ela pode produzir.

"Queremos começar bem, é o primeiro jogo do campeonato, queremos dar uma resposta a 100%. Os jogadores estão confiantes e querem muito começar o campeonato. Temos todo o respeito pelo Portimonense, tem objetivos idênticos aos nossos, manteve a estrutura e o treinador da época anterior", notou.

O treinador estreia-se como técnico principal em Portugal e na I Liga, mas frisou não sentir nenhuma ansiedade por isso, antes "uma grande motivação".

Para Rui Almeida, o objetivo do Gil Vicente esta época é consolidar-se na I Liga.

"É muito importante para o projeto que o clube tem a consolidação de uma posição, marcar uma região do país, que é fantástica, na I Liga. Depois disso, falamos noutra situação, mas o foco é consolidar. Prometemos muito trabalho, compromisso e empenhamento", disse.

Dado o contexto da equipa, os minhotos não divulgarão a lista de convocados nesta fase.

O Gil Vicente recebe o Portimonense a partir das 16h00 de domingo, no Estádio Cidade de Barcelos, partida que será arbitrada por António Nobre, da associação de Leiria.