William Carvalho marca, mas Real Madrid vence Bétis

O Real Madrid venceu, este sábado, por 3-2, em casa do Bétis de Sevilha, na terceira jornada da La Liga.

A equipa de Zidane entrou a vencer, com golo de Valverde, aos 14 minutos de jogo. No entanto, o Bétis virou o resultado ainda antes do intervalo.

Mandi, assistido por Canales, empatou, aos 35 minutos de jogo. Dois minutos depois, o internacional português Danilo Pereira virou o resultado, aos 37 minutos, servido por Fekir.

Emerson, defesa do Bétis, teve uma segunda parte para esquecer: marcou um autogolo aos 48 minutos e foi expulso aos 67. Já perto do fim, Sergio Ramos, de penálti, deu a volta ao marcador, aos 82 minutos de jogo.

O Real Madrid vence pela primeira vez, depois de ter empatado na ronda inaugural. Já o Bétis sofre o primeiro desaire, depois de duas vitórias a abrir o campeonato.