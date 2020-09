Marselha de Villas-Boas soma terceiro jogo sem vencer

O Marselha, treinado pelo português André Villas-Boas, empatou, em casa, contra o Metz, a um golo.

A equipa visitante abriu o marcador no segundo tempo, apontado pelo senegalês Ibrahima Niane, aos 71 minutos de jogo. Quando já se perspetivava a derrota, o Marselha chegou ao empate, por Sanson, aos 95 minutos, no último lance do jogo.

O Marselha somou o terceiro jogo sem vencer, depois de ter batido Brest e PSG nas duas primeiras rondas. De seguida, seguiu-se uma derrota contra o Saint-Etienne e os empates contra Lille e Metz.

Outros resultados

Saint-Etiènne 0-3 Rennes