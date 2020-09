Volta a Portugal. Ciclista da seleção nacional infetado com Covid-19

Um ciclista da seleção nacional está infetado com Covid-19, confirmou à agência Lusa fonte da organização da edição especial da Volta a Portugal, com a participação daquela formação na prova a estar em dúvida.

O caso positivo de Covid-19 na seleção nacional foi detetado na ronda de testes prévios de deteção do novo coronavírus efetuada antes do início da edição especial da Volta a Portugal, que arranca no domingo, com um prólogo, em Fafe.

Além do ciclista, também um comissário está infetado com Covid-19, avançou à Lusa a mesma fonte.

André Carvalho, Pedro Andrade, Daniel Dias, Diogo Barbosa, João Salgado, Francisco Guerreiro e João Carvalho são os corredores que constam na lista de pré-inscritos da seleção nacional para a prova.

A edição especial da Volta a Portugal em bicicleta, arranca no domingo, em Fafe, e termina a 5 de outubro, em Lisboa.