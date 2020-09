BCP disponível para fusão com Montepio

O BCP está disponível para uma fusão com o Banco Montepio caso seja necessário haver uma intervenção. A notícia é avançada na edição deste sábado do jornal "Expresso".

Segundo o semanário, essa disponibilidade já foi comunicada ao Governo, numa reunião entre administração do BCP e João Leão. O ministro manteve reuniões bilaterais com vários banqueiros para discutir as moratórias do crédito, mas, como confirmou o Expresso junto de várias fontes, o tema do Montepio acabou por surgir sempre. Numa altura em que têm saído notícias sobre um plano de reestruturação do Banco Montepio, com a dispensa de trabalhadores, que pode chegar a várias centenas, estas preocupações dos banqueiros e das Finanças ganham nova atualidade.

Ainda segundo o jornal, o BCP não comenta esta informação, e o Ministério das Finanças, confirmando as reuniões, desmente que tenham sido realizadas “para abordar o tema do Montepio”.

“Na reu­nião a que o Expresso se estará a referir foi discutido o tema das moratórias de crédito, medida que, aliás, foi hoje [quinta-feira] aprovada em Conselho de Ministros”, refere uma nota do gabinete de João Leão enviada ao semanário, que, escreve o jornal, deixou, assim, por responder outras perguntas colocadas pelo Expresso, nomeadamente a disponibilidade de outros bancos (além do BCP) para participarem numa solução para o Montepio, o grau de preocupação com que as Finanças olham para este dossiê ou como irá o Governo lidar num cenário em que a Associação Mutualista Montepio Geral — acionista maioritária do banco — tenha problemas de equilíbrio financeiro que comprometam as responsabilidades com as poupanças dos seus associados.