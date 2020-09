Banca nacional é como o Titanic. BPP e BPN eram apenas a ponta do icebergue

Na edição desta semana do "Da Capa à Contracapa" fala-se sobre a Banca em Portugal, o tema de um novo livro da Fundação Francisco Manuel dos Santos.

Escrito por Jorge Braga de Macedo, Nuno Cassola e Samuel da Rocha Lopes, trata-se de uma análise à situação da banca no nosso país, apresentando estratégias e linhas de ação para prevenir futuros desastres financeiros. Segundo os autores, os bancos portugueses lembram a história do Titanic: afinal, BPP e BPN eram apenas a ponta do icebergue. Algo enorme estava submerso.

Para prevenir outros sinistros é preciso reforçar a supervisão bancária e a estabilidade financeira e melhorar a governação pública e privada. Descubra neste "Da Capa à Contracapa", Por onde vai a banca em Portugal?, o novo livro da Fundação Francisco Manuel dos Santos, em debate com os economistas Nuno Cassola, um dos autores do livro e professor da Universidade de Milão, com experiência profissional no Banco Central Europeu e no Banco de Portugal, e Ricardo Cabral, Professor do ISEG, especialista nas temáticas abordadas no livro.

O "Da Capa à Contracapa" é um programa de debate sobre a atualidade, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, para ouvir sábado às 9h30 na Renascença ou sempre que quiser em podcast.