Rúben Dias emociona-se na "flash" e aponta à despedida do Benfica

Rúben Dias, defesa-central do Benfica, deu a entender que poderá ter feito o seu último jogo com a camisola das águias, frente ao Moreirense.

Depois de ter sido capitão, apesar da presença de André Almeida e Pizzi no onze inicial, o central marcou o primeiro golo das águias e foi eleito o melhor em campo. O internacional português celebrou o golo com Rui Costa, dirigente do clube, e explicou o momento na "flash interview" da BTV.



"Já todos devem ter noção do porquê. As pessoas marcam e o clube também. Foi muito especial para mim", disse, dando a entender que estará de saída do clube.

A Renascença confirmou que há negociações a decorrer entre o Benfica e o Manchester City para a transferência de Rúben Dias, sendo que Otamendi poderá ser incluído no negócio.

De acordo com "O Jogo", Rúben Dias rumará a Inglaterra por 60 a 65 milhões de euros, com Otamendi como moeda de troca adicional.

Rúben Dias é titular no Benfica desde que subiu à equipa principal, há três temporadas. Desde então, regista 136 jogos e 11 golos.

Otamendi é um nome conhecido do futebol português. O central internacional argentino foi um dos pilares da defesa do FC Porto entre 2010 e 2013, antes de reforçar o Manchester City.