Liga chumba adeptos na tribuna. "Interpretação abusiva e desenquadrada"

"Resulta claro que na ocupação da Tribuna Presidencial, em nenhum momento se considerou a presença de sócios ou adeptos, mas sim o estipulado regulamentarmente e a orientação deste espaço para a presença de entidades regulamentares e/ou protocolares. Qualquer interpretação distinta da que aqui está descrita é abusiva e desenquadrada daquilo que ficou acordado com as Sociedades Desportivas", pode ler-se.

As águias convidaram 20 sócios e fonte do clube garantiu à Renascença que o clube não iria contactar as autoridades de saúde.

A Direção-Geral de Saúde chumbou a intenção das águias, segundo confirmou o Benfica em comunicado, neste sábado, dia do jogo contra o Moreirense.

"O Benfica foi esta manhã informada pela Liga Portugal da receção por parte daquela entidade de um email datado de ontem às 23h39, proveniente da Diretora-Geral da Saúde, Dra. Graça Freitas, dando conta que não existia autorização para o convite feito pelo nosso clube para a presença de um número limitado de sócios", pode ler-se.

O clube encarnado considera "absolutamente inadmissível e lamentável que afinal a Liga Portugal, numa recorrente demonstração de incompetência e incúria por parte dos seus principais responsáveis, não tenha validado junto da Direção-Geral da Saúde e entidades competentes as normas que definiu e transmitiu como seguras aos clubes no manual das competições oficiais".

A Liga respondeu às críticas do Benfica, no mesmo comunicado: "Em relação às considerações expressas no comunicado hoje publicado pelo Benfica, a Liga Portugal, como tem sido seu tom ao longo das últimas épocas, não irá esgrimir acusações públicas com um dos seus associados".

O organismo que futela a primeira divisão portuguesa recorda que tem uma reunião marcada com governo e DGS no sentido de discutir o regresso dos adeptos ao estádio.

"Como é do conhecimento público, a Liga Portugal tem agendada para o próximo dia 2 de outubro uma reunião com a secretaria de Estado da Saúde e a Direção-Geral da Saúde, para a continuidade do debate sobre a integração faseada de público nos estádios e onde será também abordada a possibilidade de ocupação de zonas corporate do estádio, algo que não se encontra permitido no plano de organização de jogo em vigor", termina.