Jorge Jesus satisfeito com a exibição. "Este jogo deveria ter sido 7-0"

Jorge Jesus, treinador do Benfica, ficou muito satisfeito com a exibição da sua equipa na vitória por 2-0 contra o Moreirense, e acredita que, face às oportunidades criadas, poderia ter terminado como uma goleada.

"Foi uma demonstratação de grande qualidade, poderia ter sido 6-0 ou 7-0. Sabia que o Benfica iria estar melhor do que em Famalicão e tivemos jogadas de grande qualidade técnica. Fizemos 30 remates e só 2 golos. O Moreirense não nos criou uma oportunidade de jogo, não conseguiu parar o Benfica. Já estamos uma equipa muito difícil de parar, mas faltou traduzir a qualidade em golos", disse, à BTV.

Jesus prossegue e elogia a prestação defensiva da equipa, voltando a destacar que o jogo poderia ter terminado como uma goleada.

"Defensivamente estivemos bem, praticamente não deixamos o Moreirense sair. Não foi o Moreirense que o ano passado empatou aqui com várias oportunidades. Com todo o respeito, o Moreirense é uma equipa bem trabalhada taticamente, mas não saiu com o "saco cheio" porque não aconteceu", continua.

Darwin Nuñez, transferência mais cara da história do futebol português, esteve em evidência, viu um golo ser anulado e assistiu o segundo, para Seferovic e mereceu elogios de Jesus.

"É criador e finalizador. Assistiu de bandeja o último. Está a crescer, é ainda um peixinho fora de água, sabe o que tem de fazer com bola, mas sem bola ainda não sabe muito bem. Acertamos no jogador, tem margem de progressão muito grande. Quanto tiver menos introvertido, porque está um pouco anioso ainda, tem tudo para ser um grande jogador", explica.

Jesus irritado com volume da música

O treinador do Benfica não ficou satisfeito com o volume da música no sistema de som do Estádio da Luz, no final do jogo, e esteve perto de abandonar a "flash interview".

"Ou vocês se organizam melhor, ou não vale a pena fazer a 'flash interview'. Não estou muito concentrado a levar com esta música", disse.

Jesus chegou a sair da zona da "flash", mas voltou instantes depois, quando o volume da música foi reduzido.