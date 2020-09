Jorge Jesus elogia Otamendi e exige mais dois centrais

Jorge Jesus mostra-se agradado com a possibilidade de contratar Otamendi, no negócio que verá Rúben Dias transferir-se para o Manchester City. Em conferência de imprensa, o treinador exige mais dois centrais neste defeso.

"Antes da saída do Rúben já queríamos um central, com a saída temos de contratar dois, isso tem de ser, não temos dúvidas nenhumas", disse.

O técnico do Benfica reconhece que não estava a par das negociações, pois preparava a equipa para o jogo contra o Moreirense, mas vai agora inteirar-se dos negócios do clube.

"Vamos ver se tudo o que se está a falar na transferência do Rúben é verdade. É metido um nome de um central, estive concentrado até agora no Moreirense, mas agora sim quero saber o que se está a passar nas negociações", referiu, antes de elogiar o argentino e recordar a sua marca no FC Porto.

"É um dos centrais que faz parte dos quadros do Manchester City e pode ter a ver com a transferência do Rúben. Já mostrou o valor dele no FC Porto. Na maior parte dos anos do Manchester City foi titular, só deixou de ser agora, se não também não estava inserido nessa transferência. É um jogador que nos agrada, sem duvida", disse.

O técnico destaca que valoriza a experiência no eixo da defesa e diz que, nesse sentido, não vai contratar qualquer central jovem.

"Ter jovens médios e avançados que te falhem golos, que te falhem passes, não tem sido tão grave. Mas atrás tens de ter jogadores com qualidades e experiência. O Otamendi é um jogador que tem esse perfil. Portanto, as aquisições que vamos fazer como centrais, de certeza que não vai ser nenhum jovem", termina.