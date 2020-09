DGS proíbe Benfica de ter 20 adeptos na tribuna

Veja também:

A Direção-Geral da Saúde proibiu o Benfica de ter 20 adeptos na tribuna presidencial do Estádio da Luz para assistirem ao jogo este sábado contra o Moreirense.

"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD foi esta manhã informada pela Liga Portugal da receção por parte daquela entidade de um email datado de ontem às 23h39, proveniente da Diretora-Geral da Saúde, Dra. Graça Freitas, dando conta que não existia autorização para o convite feito pelo nosso clube para a presença de um número limitado de sócios, Casas do Benfica e patrocinadores no camarote presidencial, no jogo que se realiza este final de tarde no Estádio da Luz", lê-se no comunicado do clube da Luz.

Na sequência desta decisão da DGS, a direção do Benfica explica que "tomou esta iniciativa de acordo com o Manual de procedimentos do regulamento da Liga Portugal definido para esta época 2020/2021, onde expressamente se refere a possibilidade de ocupação até 50% dos números de lugares das tribunas presidenciais".

O Benfica considera depois "absolutamente inadmissível e lamentável que afinal a Liga Portugal, numa recorrente demonstração de incompetência e incúria por parte dos seus principais responsáveis, não tenha validado junto da Direção-Geral da Saúde e entidades competentes as normas que definiu e transmitiu como seguras aos clubes no manual das competições oficiais".

Contactada pela Renascença, fonte do Benfica garantiu, na sexta-feira, que o clube não planeava contactar as autoridades de saúde, pois acreditava estar a cumprir os regulamentos da Liga de Clubes, que prevê a limitação da tribuna a 50% da sua lotação.

O comunicado do clube da Luz termina dando conta que já deram "conhecimento desta decisão da DGS aos convidados que seriam contemplados por esta iniciativa, reiterando o enorme desejo de, logo que possível, voltarmos a ter o prazer do regresso gradual do público aos estádios, assim permita a evolução da situação".