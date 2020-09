​Entrevista a Jacinto Lucas Pires. "O lugar da literatura é cada vez mais difícil e de resistência”

Jacinto Lucas Pires compara a escrita de um romance a uma “longa corrida”, onde há momentos em que apetece desistir. O autor revela que o “prazer de escrever e ler” é poder “ser outro”. “O nosso mundo, de repente, desconfina!”, afirma o escritor que está a lançar “Oração a que Faltam Joelhos”. O livro, editado pela Porto Editora, é narrado numa voz feminina e põe a nu as referências literárias do autor.



Em entrevista ao programa “Ensaio Geral” da Renascença, Jacinto Lucas Pires sente que o lugar da literatura é “cada vez mais difícil e de resistência em relação ao que é o mundo”, mas é também na ficção que são tratadas as “grandes questões”.

De onde surgiu esta história para este novo romance que tem uma escritora no centro da ação?

As histórias estão sempre dentro de nós. Parto sempre sem saber de onde é que as histórias vêm. O que me costuma acontecer é, ao partir de algo que está longe e me dá liberdade para escrever, muitas vezes, percebo só isso depois, as histórias vão aproximando-se de mim, ou daquilo que são os meus anseios e sonhos. Interessa-me mais escrever para ser outros, para aumentar o mundo, do que para olhar para mim.

A personagem Cátia ou Kate Souza vive nos Estados Unidos. Ela lança um olhar para Portugal, visto de fora.

Sim, o romance permite isso e é isso que me interessa. É a partir da história individual, ou de várias histórias como as que aqui se cruzam com a de Cátia ou Kate Souza ter a possibilidade de falar sobre o que é o mundo, sobre questões que às vezes parecem que só cabem nos ensaios, no jornalismo ou na teoria. A literatura, e principalmente o romance, têm um lugar para essas grandes questões. A própria história deste romance parece que encontrou esse movimento de se distanciar para ver melhor.

O pai da Kate, que morre tragicamente, era um emigrante português nos Estados Unidos.

A emigração desloca-nos. Por um lado, temos de fazer o luto daquilo que eramos no país de partida e, por outro, construir - num processo semelhante ao da criação artística - uma nova identidade num outro sítio. Foi muito a história que me levou para aí, não pensei nisso à partida. É engraçado como as vidas ficcionais também ensinam os autores, se estiverem disponíveis para ouvir as personagens.