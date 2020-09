Leonel Pontes: “Tiago Tomás pode ser caso sério no futebol português"

“A perspetiva é sempre a melhoria e estamos sempre à espera que cada vez faça melhor. Mas é importante colocar os pés na terra, porque o caminho é longo. É importante também perceber que há aqui um caminho a percorrer de evolução, de crescimento e de maturidade. Pelo potencial que vai apresentando, e que pelos indicadores que deu no passado, acredito que o Tiago possa fazer uma carreira de grande nível, sabendo que é um caminho árduo e que requer muita persistência ao longo do tempo", frisa o técnico.

Tiago Tomás apurou o Sporting para o "play-off" de acesso à fase de grupos da Liga Europa, ao marcar o golo da vitória (1-0) sobre o Aberdeen. Apesar do feito, Leonel Pontes sublinha que é preciso que o jogador e a estrutura do Sporting percebam que há um caminho a fazer e que é preciso ter os pés bem assentes na terra. Ainda assim, acredita que o avançado tem uma grande carreira pela frente.

“A partir do ano passado, começou a perspectivar-se um jogador interessante e com muito potencial. Tem feito parte das seleções nacionais e é um finalizador. É um jogador que se movimenta muito bem dentro da área, é muito frio no momento de finalizar, tem instinto de golo, é agressivo, é competitivo e é rápido, portanto estamos perante um jovem que, jogando que alguma regularidade, vai evoluir muito mais e pode ser um caso sério no futebol português."

Em entrevista a Bola Branca , o treinador destaca as principais qualidades do avançado que orientou nos sub-23 dos leões e que "tem vindo a evoluir nos últimos anos na formação do Sporting":

Força mental e bom suporte familiar

Leonel Pontes revela que Tiago Tomás é um jogador, que além das qualidades técnicas, é muito forte psicologicamente, com um bom suporte familiar que lhe permite reagir às adversidades:

“Há jogadores que apresentam características muito fortes no plano físico ou no plano técnico, mas depois do ponto de vista mental não têm capacidade de gerir o dia a dia da competição e do treino, e muitas vezes alguns deles desistem por alguma fragilidade mental. O Tiago Tomás sempre foi um miúdo equilibrado com um suporte familiar importante, como uma vida estável e bom aluno."

Pontes recorda que, nos sub-23 do Sporting, Tiago Tomás conseguia muitas vezes "mudar o rumo do jogo", por ser um jogador "muito forte mentalmente". O treinador confia que o avançado terá sucesso.

"É um miúdo abnegado, que vai reagindo à adversidade e não se deslumbra com o que está acontecer. Portanto, tem todas as características para poder vingar no futebol", conclui.