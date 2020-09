Boa noite europeia

No rescaldo da noite europeia de quinta-feira é possível contabilizar um saldo deveras positivo: o Sporting desembaraçou-se dos escoceses do Aberdeen em Alvalade, enquanto o Rio Ave regressou da Turquia depois de ter também afastado da Liga Europa a renomada equipa do Besiktas de Istambul. No caso dos leões não se pode falar de um jogo de elevada qualidade nem isso era exigível. O Sporting vive momentos difíceis devido à pandemia que atingiu fortemente o plantel, e o seu treinador teve por isso de lançar mão de um punhado de jovens, muitos dos quais dificilmente chegarão à titularidade quando a situação voltar à normalidade, para enfrentar um adversário que não prenunciava grandes dificuldades. O Aberdeen já leva nove jogos oficiais realizados, o que corresponde a um mais elevado índice físico, um fator de que poderia ter beneficiado caso a equipa possuísse maior qualidade. Os leões souberam por isso controlar o adversário e o jogo arrancando uma vitória justíssima, que o leva para o play-off, onde se adivinham problemas de outra ordem. Espetacular é o apuramento dos vilacondenses frente a um adversário complicado. Assim, a porta abriu-se-lhe também para o play-off, mas aí outro galo poderá cantar. É que o adversário chama-se Milão, e embora o jogo que se segue tenha como palco o estádio dos Arcos, o otimismo terá naturalmente de ser ponderado. Nota de relevo da noite de ontem vai para a Supertaça Europeia que o Bayern ganhou derrotando o Sevilha, após prolongamento. E essa nota tem a ver com a presença de público autorizada pela UEFA. Poderá ser um bom prenúncio, sendo, no entanto, exigível que não se deixe de ter em conta o momento difícil que a Europa atravessa mercê da nova vaga da pandemia que nos atormenta a todos.

No rescaldo da noite europeia de quinta-feira é possível contabilizar um saldo deveras positivo: o Sporting desembaraçou-se dos escoceses do Aberdeen em Alvalade, enquanto o Rio Ave regressou da Turquia depois de ter também afastado da Liga Europa a renomada equipa do Besiktas de Istambul. No caso dos leões não se pode falar de um jogo de elevada qualidade nem isso era exigível. O Sporting vive momentos difíceis devido à pandemia que atingiu fortemente o plantel, e o seu treinador teve por isso de lançar mão de um punhado de jovens, muitos dos quais dificilmente chegarão à titularidade quando a situação voltar à normalidade, para enfrentar um adversário que não prenunciava grandes dificuldades. O Aberdeen já leva nove jogos oficiais realizados, o que corresponde a um mais elevado índice físico, um fator de que poderia ter beneficiado caso a equipa possuísse maior qualidade. Os leões souberam por isso controlar o adversário e o jogo arrancando uma vitória justíssima, que o leva para o play-off, onde se adivinham problemas de outra ordem. Espetacular é o apuramento dos vilacondenses frente a um adversário complicado. Assim, a porta abriu-se-lhe também para o play-off, mas aí outro galo poderá cantar. É que o adversário chama-se Milão, e embora o jogo que se segue tenha como palco o estádio dos Arcos, o otimismo terá naturalmente de ser ponderado. Nota de relevo da noite de ontem vai para a Supertaça Europeia que o Bayern ganhou derrotando o Sevilha, após prolongamento. E essa nota tem a ver com a presença de público autorizada pela UEFA. Poderá ser um bom prenúncio, sendo, no entanto, exigível que não se deixe de ter em conta o momento difícil que a Europa atravessa mercê da nova vaga da pandemia que nos atormenta a todos.