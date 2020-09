Vaticano confirma encontro global sobre Educação a 15 de outubro

Está oficialmente marcado para dia 15 de outubro um encontro global sobre educação. A iniciativa integra-se no projeto do "Pacto Global para a Educação", promovido pelo Papa Francisco, e que previa uma conferência mundial a realizar em maio último, mas que acabou por ser cancelada por causa da pandemia da Covid-19.

O novo encontro não será presencial. Decorrerá apenas em formato "online", mas a conferência inaugural será feita pelo Papa. Com início marcado para as 13h30, vai ser transmitida através dos canais do Vaticano no YouTube e reunirá testemunhos de vários países.

A realização do encontro tinha já sido avançada à Renascença e à agência Ecclesia pelo padre Tarcício Morais, responsável mundial pelas escolas dos Salesianos, que foi o convidado da entrevista conjunta de dia 18 de setembro, na qual considerou que este é o momento ideal para se encontrar “novas respostas” no campo da educação, e que o encontro "Reconstruir o Pacto Educativo Global", convocado pelo Papa, será uma oportunidade para isso.

A iniciativa, agora confirmada para dia 15, quer ajudar a “gerar, através da educação, uma mudança de mentalidade à escala planetária”, sublinhou hoje a Congregação para a Educação Católica, que é o organismo de referência, no Vaticano, para 216 mil escolas e 1750 universidades da Igreja, onde estudam mais de 70 milhões de alunos.

Foi em setembro de 2019 que o Papa convocou o encontro mundial de profissionais ligados ao ensino, inicialmente marcado para 14 de maio, com o objetivo de promover um ‘Pacto Educativo Global’ centrado na fraternidade e proteção do planeta. Para Francisco “é necessário encontrar outros modos de compreender a economia, a política, o crescimento e o progresso” e “reavivar o compromisso em prol e com as gerações jovens”.

“Nunca, como agora, houve necessidade de unir esforços numa ampla aliança educativa para formar pessoas maduras, capazes de superar fragmentações e contrastes e reconstruir o tecido das relações em ordem a uma humanidade mais fraterna”, sublinhou na altura.