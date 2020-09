Sérgio entre a vantagem da continuidade e o receio do desconhecido

Sérgio Conceição considera que qualquer vantagem de o FC Porto ter praticamente o mesmo onze da época passada é anulada pelo facto de o Boavista ter uma equipa tão recente que há pouco material sobre o qual estudar o adversário portista da segunda do campeonato.

"Conhecemos os jogadores, mas tudo aquilo que é a sua dinâmica de jogo temos como referência o primeiro jogo no campeonato e um ou outro amigável. O Boavista tem um plantel com qualidade e com certeza, pelo que observámos, vai ser uma equipa interessante na nossa liga", afirmou o treinador do FC Porto, esta sexta-feira, em conferência de imprensa.

Apesar de alegar ter pouco conhecimento sobre o Boavista, Sérgio fez uma análise bem detalhada do adversário, que na primeira jornada empatou, a três golos, em casa do Nacional. Confrontado com o pendor ofensivo dos axadrezados, o treinador do FC Porto assinalou que prefere "ganhar por 1-0 do que 4-3".

"Uma equipa consistente tem a ver com isso porque o trabalho ofensivo e defensivo estão ligados", salientou o técnico portista.

Treinador gostava de ouvir os adeptos cantar

Sérgio lamentou que o dérbi da cidade do Porto não vá ter público.

"Dos jogos que tive mais gosto e prazer em participar foram estes dérbis, porque tanto os nossos adeptos como os do Boavista são gente muito apaixonada pelos seus clubes. Toda a gente vive aquele momento de forma incrível, temos sempre um ambiente acima da média que é uma pena não termos este ano", assumiu.

Apesar de não haver público nas bancadas, Sérgio quer dar uma alegria aos adeptos:

"Vamos fazer tudo para que haja um grande jogo e que no fim possamos estar contentes com três pontos importantes na nossa caminhada."

FC Porto e Boavista defrontam-se no sábado, às 21h00, no Dragão. Relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.