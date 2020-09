Sérgio Conceição despede-se de Tiquinho Soares. "Tinha contrato e sentia-o"

Na antevisão da visita ao Boavista, a contar para a segunda jornada do campeonato, Sérgio Conceição bem tentou evitar falar do mercado de transferências, no entanto, nem sempre conseguiu esquivar-se.

"As palavras dele [Soares] são palavras de quem não só tinha contrato, mas também o sentia. O Tiquinho aprendeu que aqui no FC Porto tem de se sentir o clube, a região, os adeptos, as pessoas, quem trabalha aqui, o nosso líder, o nosso presidente, a nossa mística. Sai daqui melhor jogador e melhor homem. Era um jogador muito querido no nosso balneário. desejo-lhe o máximo", afirmou.

O avançado brasileiro rumou ao Tianjin Teda, ao fim de três épocas e meia, e no momento da despedida agradeceu a Sérgio Conceição. Em conferência de imprensa, o treinador do FC Porto retribuiu o carinho.

"Não é fácil" alhear os jogadores do mercado

Questionado sobre como consegue que os jogadores se alheiem das notícias e rumores, o técnico do FC Porto assumiu que não é simples:

"Estamos atentos àquilo que se passa, eu sou um treinador muito atento ao que se passa à volta do clube. O mais difícil, muitas vezes, não é treinar no campo, é gerir esse tipo de situações no balneário. Não é fácil porque existem as redes sociais, as pessoas que creditam na vida dos clube e das pessoas. Não se consegue ser 100% eficaz, mas penso que fazemos aqui um trabalho muito interessante."

Matheus Uribe não é reforço, mas foi-o há um ano e, segundo Sérgio, só agora o médio colombiano está "mais solto" e adaptado.

"No ano passado, no início, teve muitas dificuldades, tal como todos os jogadores novos que vêm de um contexto muito diferente. Hoje, o Matheus está completamente integrado. É verdade que lhe exijo, porque tem essa capacidade e qualidade, chegar ao último terço e finalizar, mas não é só ele, são todos os médios. Aprecio que os médios tenham chegada à área e tenham golo", explicou.

O Porto defronta o Boavista no sábado, às 21h00, no Estádio do Bessa. Relato em direto e acompanhamento ao minuto na Renascença.