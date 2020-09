Evanilson condicionado no FC Porto na véspera do dérbi

Evanilson está em dúvida para o dérbi contra o Boavista. De acordo com o boletim de clínico do FC Porto, o ponta-de-lança brasileiro fez gestão de esforço por fadiga muscular.

O ponta-de-lança brasileiro chegou ao FC Porto neste verão e não saiu do banco contra o Braga, na primeira jornada, sendo que a estreia poderá ser também adiada no dérbi.

Cláudio Ramos (treino condicionado e ginásio), Mouhamed Mbaye (tratamento), Marcano (tratamento e ginásio) e Nakajima (treino integrado condicionado) são as outras baixas no FC Porto.



O dérbi entre Boavista e FC Porto, no Estádio do Bessa, tem pontapé de saída marcado para este sábado, às 21h00, no Estádio do Bessa, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.