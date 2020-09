Rio considera que pressão do PR é para PS e diz que PSD “está na bancada”

O presidente do PSD, Rui Rio, recusou esta sexta-feira sentir-se pressionado pelo Presidente da República, defendendo que a pressão do chefe de Estado para que haja Orçamento do Estado é para “a solução política encontrada”.

“O PSD, neste momento, independentemente do que pudesse querer, está, por assim dizer, na bancada à espera que o jogo se inicie, que é quando o Governo entregar o Orçamento do Estado no dia 12 de outubro”, afirmou Rui Rio, à entrada para o Conselho Nacional do partido, que decorre esta sexta-feira à noite em Olhão.

Questionado sobre as palavras do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que disse esta sexta-feira, também no Algarve, que os partidos da oposição que aspiram a liderar o Governo devem garantir a aprovação do Orçamento do Estado (OE), mesmo que a esquerda o reprove, Rio recusou ser ele o visado por estas declarações.

“Se o senhor Presidente da República disse que deve haver Orçamento do Estado e não deve haver uma crise, a pressão não é para mim, é para a solução encontrada: PCP, BE, PS ou PS só com um”, disse.

O líder do PSD voltou a remeter, como tem feito nos últimos dias, qualquer resposta sobre uma eventual crise política para o primeiro-ministro, António Costa.

“O líder do PS, neste caso também primeiro-ministro, foi muito claro, não podia ter sido mais claro, quando disse que no dia que precisasse do PSD para aprovar o OE o seu Governo deixa de fazer sentido”, declarou, referindo-se às palavras e António Costa numa entrevista ao semanário Expresso.

Instado a responder o que fará o PSD se a esquerda não se entender para aprovar o documento, Rui Rio respondeu: “É um não problema”.

Questionado se o facto de Portugal assumir a presidência portuguesa da União Europeia não é um fator a pesar na decisão sobre o Orçamento, Rio classificou-a como “muito importante”, mas voltou a remeter a responsabilidade para os partidos que compuseram a ‘geringonça’ na última legislatura.

“Se no dia 1 de janeiro começar a presidência portuguesa e eles não estão capazes de encontrar uma solução orçamental, o problema é grave, é um problema relevante que eles devem ter em linha de conta”, insistiu, considerando que, no atual panorama do país, uma crise política “será uma situação muito má”.