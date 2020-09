Zaragatoas em pleno século XXI? O problema está em encontrar o vírus

Muitos portugueses perguntam-se como é que, em pleno século XXI, na era da tecnologia e da inteligência artificial, ainda seja necessário enfiar uma zaragatoa nariz adentro para saber se se está infetado com o novo coronavírus.

Olivier Bonamicci, jornalista francês em Portugal e colaborador da Renascença, queixou-se disso mesmo nesta sexta-feira, durante o programa Visto de Fora.

Porque é que o método usado continua a ser tão arcaico?

Segundo Ricardo Mexia, presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, vamos ter que esperar um pouco mais para existir um método menos incómodo. A ciência leva tempo e é preciso garantir que as novas tecnologias são fiáveis e seguras.

Para identificar a presença do SARS-COV-2 no organismo, é preciso fazer a recolha de material do vírus, onde ele estiver. E onde é que ele pode ser encontrado? Tanto pode ser na nasofaringe (bem lá atrás no nariz) ou na boca (na orofaringe...bem lá atrás na boca).

E a única forma de recolher esse material, por agora, é com a ajuda de uma zaragatoa – ou seja, um grande cotonete.

A ideia é recolher uma amostra que, depois de processada em laboratório, torna possível perceber se a pessoa está infetada.