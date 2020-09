Portugal regista 287 surtos de Covid-19, mais de 40% no Norte

Segundo a ministra, na região Norte destacam-se surtos associados a restaurantes em Póvoa de Varzim e em Vila do Conde e um surto associado a uma viagem turística em Vila Nova de Gaia.

Há ainda 31 surtos ativos na região Centro, 22 no Algarve e 17 no Alentejo, precisou Marta Temido, na conferência de imprensa de atualização de informação relativa à infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 que provoca a doença Covid-19.

Portugal registava esta sexta-feira 287 surtos ativos da doença Covid-19 e a região Norte é a que regista mais casos, num total de 124 (o equivalente a cerca de 43%), seguida de Lisboa e Vale do Tejo, com 93, divulgou a ministra da Saúde.

Atualmente, a taxa de incidência de Covid-19 calculada a sete dias é de 47,4 e a calculada a 14 dias é de 89,8 novos casos por 100.000 habitantes, informou a governante.

O Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge atualizou os seus números para a estimativa de cálculo do risco de transmissibilidade (RT) da Covid-19 e "estima agora o valor médio do RT efetivo para os dias 16 a 20 setembro em 1,09, uma vez mais um pouco mais baixo do que nos dias anteriores", disse Marta Temido.

No entanto, a ministra sublinhou que se deve "ler sempre conjugadamente o RT com o número de novos casos, dado pela incidência, e que, provavelmente, a conjugação deste dois indicadores é a melhor forma de aferirmos a situação" relativa à Covid-19 em Portugal, "independentemente de outros aspetos, como a utilização de serviços de saúde e a letalidade".

Portanto, "apesar de a incidência continuar elevada", o RT em Portugal "está, de facto, a baixar um pouco", frisou.