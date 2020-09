​“Portugal está na terceira fase da pandemia” de Covid-19

Veja também:

“Portugal está na terceira fase da pandemia”, afirmou esta sexta-feira a ministra da Saúde, Marta Temido, em conferência de imprensa de balanço da pandemia.



Alguns países, como é o caso de Espanha, enfrentaram uma primeira vaga, depois atingiram um nível perto da base "e agora estão, claramente, numa segunda fase", começou por explicar a ministra.

"A nossa situação portuguesa, pela análise das curvas epidemiológicas e os mapas que publicamos diariamente mostram isso, penso que merecem outro tipo de análise. O que claramente se evidencia é que tivemos uma primeira subida, depois nunca atingimos a base do eixo do X e agora estamos num terceiro momento", afirma Marta Temido.

"Não sei se é tecnicamente correto chamar-lhe segunda, eu diria que é uma terceira fase, pelo menos é uma terceira fase do que temos enfrentado no terreno em termos de sistema de saúde. A primeira fase foi nitidamente em março e abril, a segunda fase foi muito acentuada em junho e julho em Lisboa e Vale do Tejo e agora temos uma situação novamente de aumento da incidência que acompanha o panorama da maioria dos países da Europa", sublinha.