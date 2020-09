Ministro das Infraestruturas diz que o interior "merece que o país lhe faça justiça"

O ministro das Infraestruturas defendeu esta sexta-feira, em Baião, que os territórios de baixa densidade, como aquele concelho do interior distrito do Porto, merecem que o país lhes "faça justiça" e responda, "como um todo", a algumas necessidades estruturais.

"Acho que este território, em particular, merece que o país, como um todo, lhe faça justiça. Temos de fazer um esforço para responder a algumas das necessidades", afirmou Pedro Nuno Santos, depois de se reunir com autarcas da região, nos Paços do Concelho de Baião.

O ministro visitou o município, onde o presidente local, Paulo Pereira, e o congénere de Resende, Garcez Trindade, renovaram o apelo ao Governo para a construção da ligação à ponte da Ermida, sobre o rio Douro, uma acessibilidade rodoviária que tem sido sucessivamente adiada nas últimas décadas.

Questionado pelos jornalistas sobre se o Governo vai anunciar a obra, como reivindicam os autarcas, o governante insistiu que "os territórios de baixa densidade foram, ao longo dos anos, deixados para trás", acentuando que o país tem de "aproveitar esta oportunidade para dar resposta, não só à crise económica que já está a enfrentar, mas também a dificuldades estruturais de grande parte do nosso território do interior".