Ministra da Coesão quer "velhos do Restelo" de olhos postos na "inovação de ponta" do Alentejo

A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, desafiou esta sexta-feira os “velhos do Restelo” que “dizem que o interior está condenado” a rumarem a Évora e ao Alentejo para verem “como se faz inovação de ponta”.

A governante, que participava em Évora na apresentação do ATL-100, o primeiro programa aeronáutico completo de Portugal, apontou este projeto como exemplo da diversidade económica que também existe no interior do país.

“São projetos como este que mostram ao país que o interior não é só a agricultura, não é só a floresta”, porque essas atividades existem, mas o interior é também “ciência, tecnologia e empresas de ponta”, argumentou.

O projeto ATL-100, que “está a ser desenvolvido para a construção integral de uma aeronave no Alentejo, desde o seu desenvolvimento até à sua industrialização, envolvendo Évora, Beja e Ponte de Sor, é um exemplo” de como se pode “ter ciência” e “tecnologia, envolvendo em rede os atores importantes do território”, disse Ana Abrunhosa.