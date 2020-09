Lares. “Brigadas já deviam estar no terreno”, diz Sindicato Independente dos Médicos

O sindicalista reage assim à entrevista de do presidente da Cruz Vermelha, Francisco George, à Renascença , durante a qual afirma que as brigadas de intervenção rápida para os lares não vão ter médicos em permanência .

As brigadas de intervenção rápida nos lares já deveriam estar em ação, afirma o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, para quem os lares devem ser obrigados a ter médicos e enfermeiros.

O Sindicato Independente dos Médicos mostra-se disponível para colaborar com as instituições no combate à Covid-19 e considera que é preciso criar condições para haver profissionais em permanência.

“É evidente que, numa fase inicial poderão ser prestadores de serviços, mas, neste momento, a urgência é que se contratem médicos. Com condições, naturalmente”, diz Roque da Cunha.

O secretário-geral do SIM lembra que “temos cerca de 900 mil utentes sem médico de família” e que neste momento “é preciso recuperar as consultas que não foram dadas por indicação do Governo”. Daí, defende, a importância de essas brigadas estarem no terreno.