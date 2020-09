Jovens ou idosos, quem se adapta melhor à pandemia?

“Para se protegerem contra as infeções, os idosos escolhem passar mais tempo em casa e longe de atividades em que o risco de contrair o vírus é superior”, refere. Nos modelos utilizados, esta proteção reforçada é visível numa “diminuição acentuada da curva de infeções” nessa camada da população.

Para o estudo, o investigador do Banco de Portugal, Cezar Santos, isolou estes dois grupos etários em particular -- jovens e os idosos -- e concluiu que estes últimos são mais propensos a alterar o seu comportamento face a situações epidemiológicas como a atual pandemia de Covid-19.

São os idosos que mais alteram os seus comportamentos face a pandemias como a que atravessamos atualmente, indica um estudo publicado esta sexta-feira pelo Banco de Portugal , tendo por base a ciência económica, que "procura analisar o efeito das epidemias tendo em conta as mudanças comportamentais dos agentes económicos, através do uso de modelos matemáticos simulados".

O estudo parte de um cenário base: um país com Covid-19 mas sem medidas de restrição, e compara os diferentes comportamentos dos grupos selecionados com cenários onde vão sendo introduzidas alterações estratégicas, como testes de despistagem, medidas de confinamento, etc.

A propagação da doença e a letalidade são introduzidas em modelos SIR, modelos matemáticos simples usados para calcular a evolução de uma epidemia, gerando um padrão de transmissão de doenças, sendo depois cruzadas com as medidas políticas, para investigar as reações à pandemia consoante a idade.

Segundo este estudo, “a imposição de políticas de confinamento aos idosos reduz as mortes, mas também reduz a sua utilidade". Já a imposição das mesmas políticas apenas aos jovens pode, em alguns casos, "até levar a mais mortes no longo prazo”.

De um modo geral, “fortes políticas restritivas, para todos, devem permanecer em vigor até ao momento em que a vacina é aplicada, caso contrário, a doença recupera muito rapidamente e as políticas têm impacto insignificante sobre as mortes”.

Para o autor do estudo, testes e quarentena “são formas excelentes de reduzir a doença", mesmo que as medidas se concentrem apenas nos jovens. Com bons resultados surge também a separação de atividades entre grupos de idade, o que “diminui o número de mortes, especialmente entre os idosos”.

Este estudo avaliou ainda a combinação de diferentes medidas de combate à pandemia de Covid-19 e conclui que “adicionar uma política de abrigo em casa, moderada mas prolongada, além de testes parciais, generalizados, conduz a ganhos de bem-estar para todas as faixas etárias, mais do que o simples teste”.

A possibilidade de teletrabalho pode tornar as políticas de confinamento local menos onerosas em termos de produção perdida, é ainda referido no estudo. No entanto, “os indivíduos podem endogenamente escolher interagir com grupos diferentes”.

O impacto económico das restrições depende ainda de dimensões como a educação, o tipo de setores e o género.