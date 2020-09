Francisco George. Brigadas de intervenção rápida para lares sem médicos em permanência

Está prevista a criação de 18 equipas multidisciplinares – uma por distrito, que serão compostas por médicos, enfermeiros, psicólogos e auxiliares de ação direta e auxiliares de serviços gerais e com capacidade de resposta 24 horas por dia. No total, serão necessários cerca de 400 profissionais.

O Governo tinha garantido que as equipas estariam prontas até ao final deste mês, mas Francisco George não se compromete com uma data.

Estava previsto que as equipas de intervenção rápida estivessem a funcionar até ao final de setembro. Qual é a situação?

Estava previsto e continua a estar. O processo organizativo está a decorrer e tudo indica que, no final do mês ou no início de outubro, as brigadas estarão preparadas para desenvolver as atividades previstas no âmbito dos lares com problemas, nomeadamente no âmbito desta pandemia da Covid-19.

Foram anunciadas 18. Uma por distrito. Quantas é que estão constituídas neste momento?

Todas as brigadas estão em fase de construção adiantada e praticamente preparadas para iniciar os trabalhos.

No último fim de semana, o diretor de operações da Cruz Vermelha dizia que não tinham conseguido contratar ainda qualquer médico. O problema foi ultrapassado?

Não, a Cruz Vermelha decidiu fazer uma coisa diferente. Propôs fazer contratos com empresas de médicos que, em caso de chamada, comparecem no lar em causa.

Portanto, médicos tarefeiros que ficarão de chamada?

Ficarão de chamada. Mas não é uma questão de serem tarefeiros ou não. São médicos que trabalham para empresas especializadas na área da prestação de cuidados médicos e que, no caso de serem chamados, comparecem para apoiarem as iniciativas que possam eventualmente decorrer neste ou naquele lar e que careçam de cuidados médicos

Quem é que paga? Sendo contratados a uma empresa estes médicos são mais caros.

Naturalmente que os serviços da Cruz Vermelha Portuguesa encarregar-se-ão de acordar os pagamentos com essas empresas. Faz todo o sentido utilizar médicos que, por chamada, comparecem nos locais onde são necessários para exercerem a profissão, para prestarem cuidados médicos quando necessário.

E vai haver contratos destes em todos os distritos?

Exatamente.

Em relação aos enfermeiros, também houve problemas nas contratações. Já foram resolvidos?

Tem havido uma grande colaboração por parte da Ordem dos Enfermeiros. Foram apresentadas candidaturas de muitas dezenas de enfermeiros que estão em fase de seleção. Há uma tabela que estipula o número de pessoal especializado por cada brigada porque, naturalmente, Bragança não é igual a Lisboa e Lisboa não é igual a Beja, portanto, temos aqui uma distinção no continente, nos 18 distritos, em função da população residente, e dos problemas existentes em cada um deles e até do numero de lares e assim foram estimadas em termos de planeamento a composição das brigadas.

Essa bolsa de enfermeiros também é paga acima do valor normalmente pago no SNS?

Sim, é verdade. Isso foi estipulado em conversações com a Ordem dos Enfermeiros, nomeadamente, com a vice-presidente da Ordem, e estão a correr com toda a normalidade.

E a contratação dos restantes profissionais (auxiliares e ajudantes, psicólogos...) também está em curso?

Sim, está. E não estou nada preocupado com a entrada em funcionamento destas brigadas.