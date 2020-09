Critérios para selecionar testes rápidos vão ser definidos pelo Instituto Ricardo Jorge

Veja também:

O Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) está a avaliar a nova geração de testes rápidos de despiste de Covid-19 e um grupo de peritos vai definir recomendações e critérios para os selecionar, foi anunciado esta sexta-feira.

"Estamos a avaliar uma nova geração destes testes rápidos que permitem detetar o vírus [Sars-Cov-2 que provoca a doença Covid-19] também do exsudado da nasofaringe, da amostra respiratória, e é desta forma que o grupo de peritos se vai reunir para fazer as suas recomendações e a avaliação da utilização destes testes", disse Raquel Guiomar, do INSA, na conferência de imprensa de hoje para atualização de informação relativa à pandemia de Covid-19.

Segundo a responsável, estes novos testes rápidos apresentam "vantagens", já que têm uma "baixa complexidade de execução" e permitem "fazer o diagnóstico perto do doente, do caso suspeito", e obter "um resultado de forma rápida".

No entanto, explicou, os novos testes rápidos "têm critérios muito específicos para a sua seleção e critérios para a sua utilização e são estes critérios de seleção que vão ser oportunamente definidos pelo grupo de peritos".