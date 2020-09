Centenas de jovens voltam a marchar em Lisboa pelo clima. "Nada está a ser feito"

Criadas inicialmente pela jovem ativista sueca Greta Thunberg, que iniciou sozinha uma greve às aulas às sextas-feiras exigindo medidas dos governos para combater as alterações climáticas, este tipo de ações, as chamadas greves climáticas estudantis, têm acontecido no mundo inteiro.

Bianca de Castro, também porta-voz do movimento de jovens em Portugal, salientou à Lusa que a ação de hoje, a par de outras 3 mil que aconteceram por todo o mundo, serviu para chamar a atenção para uma crise climática que o mundo enfrenta, mas também uma crise de saúde pública e uma crise económica, “todas com a mesma raiz” e que demonstram as fragilidades do sistema de vida atual.

“Estamos aqui para mostrar que a justiça climática também é justiça social, e que no fundo estamos a lutar pela vida de todos nós”, disse Bianca de Castro no decorrer da manifestação, que levou centenas de jovens a percorrer uma das principais ruas da capital (Avenida da Liberdade) a exigir mais ação e “justiça climática”.