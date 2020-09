​Cartão do Cidadão vai chegar pelo Correio. Processo é seguro?

O Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e Notariado está preocupado com envio pelo correio do Cartão do Cidadão, por razões de segurança. Os CTT garantem que operação não tem risco e explicam como tudo vai acontecer.



Quando renovar o Cartão do Cidadão não terá de o ir levantar. Vai passar recebê-lo por correio, ou nos Espaços Cidadão. Decisão foi anunciada esta sexta-feira pelo Governo.

A lógica será esta, mas há críticas. Ouvida pela Renascença, Adosinda Albuquerque, do Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e Notariado, alerta que a entrega do Cartão de Cidadão por correio pode colocar em causa a segurança jurídica do documento.

“A solução encontrada pelo Governo só serve para encapotar a falta de funcionários e põe em causa a segurança do documento de identificação. É uma situação completamente nova. Vai contra toda a segurança que se requer em torno do Cartão do Cidadão, desde logo há uma falta de segurança jurídica. Isto é uma situação de recurso, de desespero quase face à falta de recursos humanos no Instituto de Registos e Notariado.”