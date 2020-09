Ana Gomes: “A minha candidatura é pela defesa dos injustiçados e Paulo Pedroso é um injustiçado”

É “com muito orgulho” que Ana Gomes vai acolher o ex-dirigente e militante socialista Paulo Pedroso na “estrutura organizativa” da sua campanha, garantiu a candidata presidencial, em declarações à Renascença.

A ex-eurodeputada do PS, que compareceu ao lado de Elisa Ferreira de surpresa nas Jornadas do Interior, que decorrem esta sexta-feira numa unidade hoteleira das Termas de Monfortinho, no distrito de Castelo Branco, garantiu ter “total confiança” em Pedroso e relembrou que este foi inocentado no processo Casa Pia.

“A minha campanha é pela defesa do Estado de Direito, pela defesa da Justiça como pilar do funcionamento do Estado de Direito, e naturalmente pela defesa dos injustiçados, e Paulo Pedroso é um injustiçado”, afirmou.

Ana Gomes fez questão de sublinhar que Paulo Pedroso foi “completamente inocentado pelos tribunais portugueses e pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos, em Estrasburgo, que condenou o Estado português pela forma como ele [o ex-militante socialista] foi tratado.”

Na mesma conversa, a socialista disse ainda ter reagido com “satisfação” ao apoio declarado pelo Livre à sua candidatura presidencial. “A minha candidatura é uma candidatura independente, pessoal, estou aberta a todas as contribuições de todos os democratas, de todas as forças democráticas”, disse.

Mas frisou: “Aceito apoios, não negoceio compromissos com ninguém.”