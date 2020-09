Portugal insiste no alargamento do Conselho de Segurança ao Brasil, Índia e África

O primeiro-ministro defendeu esta sexta-feira, perante a Assembleia Geral das Nações Unidas, que o papel da ONU "é mais do que nunca indispensável" e insistiu no alargamento do Conselho de Segurança ao Brasil, Índia e continente de África.

Estas posições constaram da intervenção de António Costa em representação de Portugal na Assembleia Geral das Nações Unidas, cujo debate geral se iniciou na terça-feira e que, por causa da pandemia da Covid-19, está decorrer por videoconferência com discursos pré-gravados por parte dos chefes de Estado e de Governo dos diferentes países.

"A ONU é mais do que nunca indispensável para dar resposta aos desafios que não conhecem fronteiras nem se compadecem com abordagens egoístas", declarou o líder do executivo português logo no início do seu discurso.

Na mensagem que enviou à Assembleia Geral das Nações Unidas, o primeiro-ministro considerou que o sistema multilateral se encontra "sob pressão".