Itália supera barreira dos 306 mil casos, com mais de 1.900 novas infeções num dia

Itália confirmou 1.912 novos contágios pelo coronavírus nas últimas 24 horas, atingindo um total de 306.235 casos desde 21 de fevereiro, anunciou esta sexta-feira o Ministério da Saúde

Nas últimas 24 horas foram ainda registadas 20 mortes, subindo para 35.801 o total de mortes devido à Covid-19 desde que foi decretada a emergência sanitária no país.

O número total de recuperados desde fevereiro ascende a 222.716 (954 nas últimas 24 horas), enquanto o número atual de contágios ativos no país é de 47.718, com 244 internados em unidades de cuidados intensivos e 2.737 hospitalizados, enquanto os restantes permanecem em suas casas.

A Lombardia, a região mais afetada pela pandemia, comunicou 277 novos contágios, e todas as regiões do país comunicaram novos casos, com menos incidência na região de Vale de Aosta (norte), e Molise (sul).

A pandemia de Covid-19 já provocou pelo menos 984.068 mortos e cerca de 32,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Na Europa, o maior número de vítimas mortais regista-se no Reino Unido (41.902 mortos, mais de 416 mil casos), seguindo-se Itália (35.801 mortos, mais 306 mil casos), França (31.511 mortos, mais de 497 mil casos) e Espanha (31.118 mortos, mais de 704 mil casos).

Portugal contabiliza 1.936 mortos em 72.055 casos de infeção.