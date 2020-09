Lakers batem Nuggets e ficam a uma vitória da final da NBA

Os Los Angeles Lakers fizeram o 3-1 e ficaram a uma vitória da grande final da NBA, na madrugada desta sexta-feira, ao baterem os Denver Nuggets, por 114-108, no quarto jogo da decisão a oeste.

Um primeiro período dominador (37-30) permitiu que os californianos ficassem na frente do resultado do início ao fim. LeBron James roçou o triplo-duplo, com 26 pontos, nove ressaltos e oito assistências. Anthony Davis chegou aos 34 pontos e Dwight Howard assinou um duplo-duplo de 12 pontos e 11 ressaltos.

Nos Nuggets, embora cinco jogadores tenham ultrapassado a dezena de pontos (contra seis dos Lakers), Nikola Jokic (16 pontos) fez uma exibição abaixo das expectativas. Só Jamal Murray esteve em especial evidência, com 32 pontos e oito assistências.

Com este resultado, Los Angeles está a uma vitória de regressar à final da NBA, 10 anos depois. Porém, se há equipa contra a qual um 3-1 é de pouca confiança, essa equipa são os Denver Nuggets.

Jokic e companhia tornaram-se, nestes "play-offs", a primeira equipa da história a vencer duas eliminatórias consecutivas depois de estarem a perder por 3-1. Por outro lado, LeBron James nunca perdeu uma série que esteve a vencer por esse mesmo resultado.

O quinto e possivelmente último jogo da final da Conferência Oeste entre Lakers e Nuggets está marcado para a madrugada de domingo.