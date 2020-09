Vasco Seabra sem medo do FC Porto. "Vão ter dificuldades contra nós"

Vasco Seabra, treinador do Boavista, acredita que o FC Porto vai ter dificuldades no dérbi da cidade, este sábado, no Estádio do Bessa. Em conferência de imprensa, deixa elogios à equipa de Sérgio Conceição, mas não retira a ambição de conquistar os três pontos.

" O jogo de amanhã é difícil, é o campeão nacional, mas não nos vamos esconder, sabemos que é um jogo de grau de dificuldade muito elevado, mas também sabemos que os nossos jogadores se prepararam diariamente com essa ambição. Não temos medo de enfrentar a segunda jornada. Tem uma base muito grande e o mesmo treinador. E tem uma dimensão física no jogo muito grande. O FC Porto vai ter dificuldade contra nós e queremos provocar-lhes essas dificuldades. Temos de nos bater pelos três pontos", disse.

O técnico do Boavista destaca que o clube axadrezado está a construir um plantel praticamente de raiz, enquanto que o FC Porto manteve a maior parte do plantel da última época.



"Queremos ter sempre determinação, ambição e raça muito grande, porque só assim e com paixão, que traduz a nossa alma do Boavista, é que nos fará alicerçar no nosso jogo. No FC Porto só mudam cinco jogadores da época transata e nós temos um plantel profundamente remodelado, estamos a construir o que queremos ser, algo que nos dê sucesso e capacidade para sermos competitivos. Esse é o nosso percurso, não temos medo dele", diz.

Vasco Seabra revela que Yusupha não vai a jogo por lesão, mas Rami, Pérez e Ellis estão já disponíveis para ser convocados para a partida.

"Vamos com novos jogadores. Temos confiança em todos os jogadores porque temos sentido por parte deles um entusiasmo muito grande e vontade de serem competitivos e comprometidos. São três jogadores que poderão dar o contributo à equipa, para podermos ser mais vencedores", termina.

O dérbi entre Boavista e FC Porto, no Estádio do Bessa, tem pontapé de saída marcado para este sábado, às 21h00, no Estádio do Bessa, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.