Varzim anuncia caso positivo de Covid-19 no plantel

O Varzim, da II liga Portuguesa de futebol, anunciou que um atleta do seu plantel principal testou positivo à covid-19, nos exames de despiste feitos na quinta-feira ao grupo de trabalho.

Segundo o emblema poveiro, que não divulgou o nome do jogador em questão, o atleta "está assintomático e encontra-se bem, estando a cumprir o isolamento nas condições pré-definidas no plano de contingência estabelecido pela DGS".

O Varzim tem um jogo agendado para a manhã deste sábado, na deslocação a reduto do Sporting de Covilhã, da quarta jornada do campeonato, e segundo técnico Paulo Alves, o grupo está a encarar com a situação com "normalidade".

"É algo que vamos ter de conviver na sociedade durante bastante tempo e temos de nos adaptar e encarar com normalidade. Temos seguido todos os protocolos, mas este é um vírus traiçoeiro, que torna impossível controlar tudo", disse o treinador.

Paulo Alves admite que a situação obriga sempre a um ajuste nos planos da equipa, mas garantiu "capacidade para a resolver".

"É algo que já aconteceu noutros clubes, e estou certo de vai tocar a todos. Temos um caso, o resto do grupo está em condições, vamos seguir as indiciações a esperar que o jogador volte rápido aos treinos", vincou Paulo Alves.

O município de Póvoa de Varzim tem registado um aumento de casos nas últimas semanas, e desde o início da pandemia, segundo dos dados Direção-Geral da Saúde, já se registaram 537 casos no concelho.