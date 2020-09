Moreirense em "dia fantástico" pode conquistar pontos na Luz

Ricardo Soares sabe que o Moreirense terá de fazer uma exibição de grande nível e apanhar o Benfica em dia "não" para pontuar na Luz, no entanto, acredita que é possível travar o vice-campeão nacional.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida da segunda jornada do campeonato, o treinador do Moreirense salientou que a sua equipa vai à Luz "com o intuito muito claro de conquistar pontos".

"É extremamente difícil. Vamos defrontar uma equipa com muita qualidade, muito bem orientada e que em casa é muito forte. Mas nós não temos nada a perder. Vamos a jogo com vontade de crescer, fazer um bom jogo e conquistar pontos. Se o Benfica não estiver num dia bom e nós estivermos num dia fantástico, na plenitude das nossas capacidades, o jogo pode ficar equilibrado", afirmou o técnico.

Ricardo Soares frisou que é "fundamental" conquistar pontos e garantiu que os jogadores cónegos "estão extremamente confiantes".

Moreirense em busca da tranquilidade

A visita à Luz será apenas o segundo de 34 passos rumo ao objetivo do Moreirense para esta época: "Fazer um campeonato tranquilo."

"Este ano vai ser duro para todos, mais difícil ainda para assegurar o objetivo principal do Moreirense, que é a manutenção", vincou.



O que deixa Ricardo Soares "um bocadinho apreensivo" é a falta de opções mais diversificadas no plantel, "para poder mexer aqui e ali".

Ainda assim, o treinador do Moreirense considera que a equipa tem "uma margem de progressão muito grande". Além disso, salientou Ricardo Soares, "o desafio do treinador é fazer mais com menos".

O Moreirense visita o Benfica no sábado, às 18h30. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.