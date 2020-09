Glória em Istambul fez Carlos Brito sentir-se "orgulhosamente rioavista"

Carlos Brito sentiu-se "orgulhosamente rioavista" ao ver o Rio Ave eliminar o Besiktas, nas grandes penalidades, e apurar-se para o "play-off" de acesso à fase de grupos da Liga Europa.

Em conversa com Bola Branca, o técnico que trouxe e consolidou o Rio Ave na I Liga, e também ex-jogador, somando quase duas dezenas de anos ao serviço do emblema vilacondense, lembra que o clube comandado por António Silva Campos já não "luta para não descer de divisão ou para fazer um campeonato tranquilo". "Tem outras ambições", atesta.

Carlos Brito fala de um clube com "filosofia de jogo" e que tem habituado todos ao bom futebol, "independentemente do treinador".



Sobre o embate na Turquia, o treinador fala da forma como "o Rio Ave se impôs", revelando uma "continuidade em querer ganhar e vencer" e que o encaminha para uma afirmação: "Quem chega já joga quase de olhos fechados."



No caminho para a fase de grupos vai apresentar-se, na próxima quinta-feira, em Vila do Conde, o poderoso AC Milan, algo "impensável há 10 ou 20 anos. Contudo, faltará algo que "o Rio Ave merecia", que era ter público, para os adeptos "verem um clube com a dimensão" do "rossoneri" jogar no Estádio dos Arcos.



A fechar, os votos de um "orgulhoso rioavista" manifestado a uma semana da receção aos italianos: "O Rio Ave vai querer jogar bem, vai fazer um bom jogo e demonstrar que passou estas duas eliminatórias não por obra do acaso, mas porque tem muito mérito."