Famalicão anuncia contratação de Gil Dias

O Famalicão anunciou a contratação do avançado Gil Dias, por empréstimo do Mónaco válido por uma temporada.

"Depois de vários anos no estrangeiro, senti ser o momento e clube ideais para regressar ao meu país. Estou muito feliz e desejoso de ajudar o Futebol Clube de Famalicão a manter o trajeto ascendente no futebol português", disse, em declarações aos meios do clube.

O extremo de 23 anos regressa a Portugal, depois de uma época de destaque em 2016/17 no Rio Ave, com oito golos apontados. Depois, representou a Fiorentina, Nottingham Forest, Olympiacos e Granada, na segunda metade da última época.

Gil Dias conta com passagens pela formação do Sporting, Sanjoanense e Braga, antes de ter assinado pelo Braga, em 2014/15.