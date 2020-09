Europa mais verde

As passagens de Sporting e Rio Ave ao "play-off" da Liga Europa são o grande destaque das primeiras páginas dos desportivos de hoje.

"Sinal verde na Europa", titula "A Bola", que dá igual realce às duas equipas. O Rio Ave bateu o Besiktas nos penáltis, na Turquia, e o Sporting derrotou o Aberdeen, por 1-0, com um golo de Tiago Tomás.

"Menino Tomás já resolve", enaltece o "Record". Aos 18 anos, e o segundo mais jovem jogador do Sporting a marcar na Europa.

"O Jogo" também dá foco ao Sporting: "Esperteza de leão". Contudo, tem igualmente um título para o Rio Ave: "Campeões do querer".

No "play-off", o Sporting defronta os austríacos do LASK Linz, em Alvalade, enquanto o Rio Ave recebe o AC Milan em Vila do Conde.